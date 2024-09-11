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Китайские студенты будут осваивать медицинские профессии в саратовском медуниверситете

Новости
Китайские студенты будут осваивать медицинские профессии в саратовском медуниверситете

Успешно открыв новый учебный год масштабным фестивалем первокурсников, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского готовится принять группу студентов из Китайской Народной Республики. Это событие знаменует собой важный шаг в развитии международного сотрудничества между двумя странами.

В стенах одного из топовых медвузов страны начнут обучение граждане КНР из различных провинций Китая, включая Сычуань, Паньчжихуа, Хэбэй и Чунцин.

Студенты поступили на специальности «Лечебное дело» и «Стоматология».

«СГМУ предлагает иностранным обучающимся возможность постигать медицинские специальности на английском или французском языках. Однако китайские ребята выбрали для себя обучение на русском. Это наглядно подчеркивает стремление к культурному обмену и интеграции между нашими народами», - отметил ректор саратовского медвуза Андрей Еремин.

Отметим, данное событие является частью стратегического плана по укреплению партнерских и дружественных отношений между Россией и Китаем. Сотрудничество в области образования играет ключевую роль в этом процессе. Оно способствует развитию академической мобильности студентов и преподавателей, что позволяет обмениваться опытом и знаниями, обогащая образовательные программы обеих стран.

Напомним, в СГМУ обучаются около 1,5 тысяч иностранных студентов из порядка 60 стран мира.