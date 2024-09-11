Китайские студенты будут осваивать медицинские профессии в саратовском медуниверситете

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Успешно открыв новый учебный год масштабным фестивалем первокурсников, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского готовится принять группу студентов из Китайской Народной Республики. Это событие знаменует собой важный шаг в развитии международного сотрудничества между двумя странами.В стенах одного из топовых медвузов страны начнут обучение граждане КНР из различных провинций Китая, включая Сычуань, Паньчжихуа, Хэбэй и Чунцин.Студенты поступили на специальности «Лечебное дело» и «Стоматология».«СГМУ предлагает иностранным обучающимся возможность постигать медицинские специальности на английском или французском языках. Однако китайские ребята выбрали для себя обучение на русском. Это наглядно подчеркивает стремление к культурному обмену и интеграции между нашими народами», - отметил ректор саратовского медвуза Андрей Еремин.Отметим, данное событие является частью стратегического плана по укреплению партнерских и дружественных отношений между Россией и Китаем. Сотрудничество в области образования играет ключевую роль в этом процессе. Оно способствует развитию академической мобильности студентов и преподавателей, что позволяет обмениваться опытом и знаниями, обогащая образовательные программы обеих стран.Напомним, в СГМУ обучаются около 1,5 тысяч иностранных студентов из порядка 60 стран мира.