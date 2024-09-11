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NtechLab развернет технологии «безопасного города» в Саратовской области

Новости
NtechLab развернет технологии «безопасного города» в Саратовской области


Правительство Саратовской области и компания NtechLab, технологический партнер ГК «Ростех», подписали соглашение о внедрении цифровых технологий в развитие городской инфраструктуры и безопасности региона. Подписание состоялось в рамках форума Kazan Digital Week 2024, который проходит в Казани с 9 по 11 сентября.

Со стороны Саратовской области документ подписал заместитель председателя Правительства региона - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин, со стороны NtechLab - генеральный директор компании Алексей Паламарчук.

В первую очередь, в Саратове в пилотном режиме будет развернута технология от NtechLab по распознаванию лиц FindFace Multi. Она используется для поиска правонарушителей и пропавших без вести людей. Запуск планируется в сентябре. Также в приоритете — пилотирование видеоаналитики от NtechLab для контроля вывоза мусора.

«Сегодня Саратовская область начинает активное внедрение решений с использованием искусственного интеллекта в сферу безопасного города и контроля за состоянием ЖКХ, поэтому именно NtechLab был выбран как известный разработчик в России таких технологий в качестве партнера по развитию региона в области цифровых решений», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Кроме того, в рамках соглашения Правительство Саратовской области рассматривает возможность внедрения в пилотном режиме видеоаналитики от NtechLab по загруженности остановок и контролю маршрутов передвижения общественного транспорта. Регион также сможет протестировать технологию поиска потерявшихся домашних питомцев с помощью ИИ, которую NtechLab недавно развернул в Подмосковье.

«Достигнутые договоренности позволят Саратовской области внедрять передовые цифровые решения, которые повысят уровень безопасности в городском пространстве и помогут оптимизировать работу транспортной системы и коммунальных служб. Это еще один шаг к созданию комфортной городской среды для жителей», – отметил заместитель председателя Правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

NtechLab специализируется на разработке решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Компания реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и 62 регионах России, разрабатывая решения для «умных» городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.