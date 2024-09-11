11 сентября 2024 СРЕДА
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12:00 | 11 сентября
Круглосуточный детский травмпункт на базе детской областной клинической больницы начнет работу с 1 ноября.
11:52 | 11 сентября
В исправительном учреждении пройдут адаптационные мероприятия для иностранных граждан
09:38 | 11 сентября
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17:00 | 10 сентября
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16:44 | 10 сентября
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16:28 | 10 сентября
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В исправительном учреждении пройдут адаптационные мероприятия для иностранных граждан

Новости
В исправительном учреждении пройдут адаптационные мероприятия для иностранных граждан


Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина и начальник ФКУ «Исправительная колония №4 УФСИН России по Саратовской области» Андрей Косонгов подписали Соглашение о взаимодействии в сфере правового просвещения и социально-культурной адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

Руководители ведомства и исправительной колонии договорились о формате, обсудили план проведения обучающих занятий. Они пройдут в ближайшее время и будут осуществляться на межведомственной основе силами сотрудников министерства внутренней политики и общественных отношений области и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области с привлечением преподавателей Саратовской государственной юридической академии и представителей Духовного управления мусульман Саратовской области.