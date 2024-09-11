В исправительном учреждении пройдут адаптационные мероприятия для иностранных граждан

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Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина и начальник ФКУ «Исправительная колония №4 УФСИН России по Саратовской области» Андрей Косонгов подписали Соглашение о взаимодействии в сфере правового просвещения и социально-культурной адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывающих наказание в исправительном учреждении.Руководители ведомства и исправительной колонии договорились о формате, обсудили план проведения обучающих занятий. Они пройдут в ближайшее время и будут осуществляться на межведомственной основе силами сотрудников министерства внутренней политики и общественных отношений области и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области с привлечением преподавателей Саратовской государственной юридической академии и представителей Духовного управления мусульман Саратовской области.