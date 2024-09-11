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Саратовская область вошла в ТОП-30 по количеству заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия»

Новости
Саратовская область вошла в ТОП-30 по количеству заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия»


Подведены итоги заявочной кампании II Всероссийских педагогических чтений» – проекта, проводимого Всероссийским конкурсом «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Свои педагогические практики на II Всероссийских педагогических чтениях представили 26 педагогов из Саратовской области. Проект проходит при поддержке Минобрнауки России.

Всероссийские педагогические чтения проводятся с целью объединения уникального опыта и знаний педагогов из разных регионов страны, а также расширения авторских практик в сфере науки и образования.

По итогам заявочной кампании педагоги из всех регионов России отправили заявки на участие по семи ключевым направлениям: «Культурный код моей страны», «Семья: преемственность, ценности и смыслы», «Изучаю мир», «Технологии будущего», «Здоровая нация», «Я и Мы – позиция», «Профессия – Учитель. Призвание – Наставник».

«Платформа «Россия – страна возможностей» подчеркивает значимость и роль наставников – учителей как начинающих, так и профессионалов своего дела. В этом году мы получили 2305 заявок, что примерно на четверть больше, чем в прошлом году. В 2024 год в Год семьи, лидером по числу заявок стало направление: «Семья: преемственность, ценности и смыслы», направленное на сохранение исторической памяти, укрепление семейных связей и развитие семейного творчества. Надеемся, все полученные педагогические практики помогут подготовить новое поколение талантливых педагогов и сформируют культуру межпоколенческого взаимодействия. С нетерпением ждем начала экспертизы и выражаем глубокую благодарность всем участникам», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всероссийские педагогические чтения выступят открытой, «живой» площадкой для профессионального гражданского диалога представителей органов государственной власти, экспертного и научного сообществ и инициативной молодежи.

Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» проводятся при поддержке Российского государственного гуманитарного университета. Университет выступает площадкой для организации работы дирекции проекта. Представители РГГУ примут участие в деловой программе и открытом диалоге с участниками чтений.

«Идея Всероссийских педагогических чтений заключается в создании возможности обсуждения и анализа вызовов и тенденций современного образования, в оценке методик и технологий социально-педагогической деятельности, лучших образовательных практик, ответов на краеугольные вопросы педагогической общественности. Методики опытных педагогов будут масштабированы, и это станет настоящим кладезем знаний, который будет полезен для молодых и начинающих педагогов», – прокомментировал проректор по управлению имущественным комплексом и проектной деятельности РГГУ Дмитрий Бобров.

Напомним, II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» пройдут в гибридном формате в ноябре 2024 года в Москве и будут приурочены ко Дню народного единства. Участники, не прошедшие на мероприятие в очном формате, смогут посмотреть трансляцию ключевых мероприятий в сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте. Уникальные педагогические практики авторов из разных регионов России будут включены в «живую» педагогическую энциклопедию.