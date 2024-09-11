Школьники региона на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»
В Ярославле стартовал Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», в котором принимают участие лучшие команды из числа обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет.
Саратовскую область представляют:
Березина Ксения, МОУ «СОШ р.п. Озинки» Озинского района Саратовской области;
Никитин Михаил, МОУ «СОШ №77» Фрунзенского района г. Саратова;
Солодилова Ангелина, МОУ «СОШ р.п. Озинки» Озинского района Саратовской области;
Сорокин Арсений, МОУ «СОШ №102» Ленинского района г. Саратова.
В рамках программы Форума участники встретятся с предпринимателями и менторами. В рамках профориентационных тематических лабораторий и практических сессий «Проекты для страны. Открытый диалог» они поделятся своим опытом реализации успешных проектов, техниками и навыками в бизнес-планировании и презентации, лидерства и продвижения собственных проектов.