Новый военно-исторический музей активно работает в поселке Ровное

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9 сентября министр культуры Наталия Щелканова с рабочим визитом посетила Ровенский район. В районе идёт активная культурная жизнь, открываются и ремонтируются учреждения культуры, месяц работает новый музей.“Искренне горжусь новым военно-историческим музеем, торжественно открытым в поселке Ровное в 2024 году в День государственного флага, - призналась министр культуры. - Старое здание бывшего военкомата превратилось в территорию памяти военной истории России от войны 1812 года до сегодняшних событий СВО. В музее несколько комнат оснащены стендами, наполнены экспонатами военных периодов и патриотической атрибутикой. Обращаю внимание на отличный результат - он требует всеобщего изучения нашим музейным сообществом и обмена опытом. Отдельной благодарности достоин ремонт за счет муниципального бюджета плюс спонсорская помощь. Программа "Земский работник культуры" поможет в вопросе подготовки кадров для музея”.В сентябре будет открыта 21-я модельная библиотека, созданная благодаря нацпроекту "Культура", инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Это Центральная библиотека Ровенского муниципального района (объем финансирования – 15 млн рублей). Учреждение станет «пространством космических возможностей». Задумка внутреннего наполнения и обустройства – космический корабль, поделенный на функциональные секторы, наполненные современным оборудованием. Здесь найдется место для реализации возможностей всем – от подростка до человека преклонного возраста. Над концепцией развития и идеями переустройства библиотеки совместно работали читатели, администрация района и коллектив библиотеки. Тема космоса и имя Юрия Гагарина были поддержаны единогласно.В помещении новой библиотеки идёт активная работа по сборке мебели и расстановке книжного фонда.“Модернизация дает активный прирост читателей и посещений данных библиотек, появляются новые креативные формы работы, реализуются социокультурные инновационные проекты, - отметила министр. - Модельные библиотеки являются активными участниками проектов «Пушкинская карта», "Культура для школьников" и «Гений места».С началом учебного года началась работа и в Ровенской ДШИ. Работают кабинеты вокала, изо, хореографии, фортепиано и др. Устраняются предписания пожарного надзора. Решается вопрос по привлечению концертмейстера и художника.