Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

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Так в ведомстве прокомментировали информацию о том, что крупнейшие американские интернет-компании могут расширить пропускную способность работающих в РФ VPN-сервисов, подконтрольных правительству США.В Роскомнадзоре также напомнили, что работа программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту запрещена в нашей стране.Подобные сервисы обеспечивают доступ к фейкам, мошеннической информации, продаже наркотиков, экстремистским и иным материалам.«Крупнейшие американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию. Эти же компании, как следует из статьи (опубликована Reuters 5 сентября. — Ред.), теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации», — рассказали в пресс-службе ведомства.