Наталья Речман отметила особую поддержку участников СВО и членов их семей в регионе

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Член общественной палаты Саратовской области и заведующая "Музеем истории СВО" Наталья Речман отметила работу губернатора Романа Бусаргина по оказанию гуманитарной помощи как нашим военным, находящимся в зоне проведения Специальной военной операции, так и новым российским регионам.В Луганскую Народную республику постоянно выезжают наши спасатели, медики, строители. С июля 2022 года, когда Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом ЛНР, неравнодушные жители нашего региона отправили более 700 тонн гуманитарного груза. На регулярной основе проводится сбор и доставка необходимых ресурсов для саратовских военнослужащих, которые сражаются с неонацистами в зоне специальной военной операции.«Роман Викторович регулярно проводит приемы и встречи с семьями членов СВО как в Саратове, так и при выезде в районы. По итогам встреч делается всё необходимое, оказывается помощь, прорабатываются личные вопросы. В августе текущего года депутаты поддержали инициативу регионального правительства о расширении круга получателей льготы по транспортному налогу для наших участников СВО. Для многих из них - это важная мера, о чем говорилось во время личных встреч», – написала общественница на своей странице ВКонтакте.«Не могу не отметить личное знакомство губернатора с нашими участниками СВО, вручение им боевых наград». Особенно ей запомнилась вручение бойцу Леониду из Ртищево региональной награды – почетного знака «За мужество и отвагу», которая была учреждена по инициативе Романа Бусаргина. Леонид –настоящий патриот своей Родины. За время службы он был удостоен медалей «Участнику специальной военной операции», «За отвагу», «Суворова», «За боевые отличия».Многодетная мать, вдова погибшего в СВО подчеркнула, что сейчас наши участники СВО окружены всесторонней поддержкой, в регионе действует порядка 20 различных льгот и выплат для военнослужащих, их родных и близких. Например, для детей сделали бесплатными проезд на транспорте, питание в школах, посещение детсадов, секций. Увеличен размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу.Бойцы СВО проходят подготовку на базе Мастерской управления «Сенеж», организованную Высшей школой государственного управления Президентской академии. «Яркий пример Саратовской области - Иван Амиров, изучающий работу правительства изнутри, стажируясь в одном из министерств, осваивая работу с молодежью. Иван, как и любой боец СВО, умеет работать на результат, брать на себя ответственность за принимаемые решения. Ему предстоит ещё несколько стажировок в органах государственной власти», – рассказала Речман.Практически во всех районах области открылись музеи специальной военной операции. «Полностью поддерживаю эту инициативу Романа Викторовича: мы должны знать нашу великую историю, в том числе и новейшую. Мы должны сохранить имя каждого героя СВО и их Подвиг», – написала жена героя.