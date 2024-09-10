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Иван Бирюлин: Появились внятные проекты для привлечения молодых специалистов

Новости
Заведующий кафедрой политических наук ПИУ им. П.А.Столыпина - филиала РАНХиГС, кандидат политических наук Иван Бирюлин дал оценку решением губернатора, касающимся привлечения кадров в промышленность и социальную сферу.
Иван Бирюлин: Появились внятные проекты для привлечения молодых специалистов

«Решения, которые озвучивает Роман Бусаргин, - это ответы на запросы граждан. То, о чём люди говорили регулярно, но результата не видели. Многодетные семьи освободили от платы за детский сад, появились внятные региональные проекты для привлечения молодых специалистов в образование, здравоохранение, промышленность. Это и помощь при поступлении в образовательные учреждения, и различные выплаты, и строительство жилья.

Сиюминутного эффекта здесь быть не может, проблема не решалась десятилетиями. Но позитивная динамика уже прослеживается. 15 начинающих учителей поедут работать в школы в отдаленных районах в рамках впервые запущенной региональной программы «Сельский педагог». Каждый из педагогов получит в результате по 1 миллиону рублей. Это важное дополнение к действующей федеральной программе. Ввели губернаторскую стипендию для студентов-целевиков, тем, кто не смог поступить по направлению на бюджет, обучение на коммерческой основе будет оплачиваться за счёт областной казны.
Это уже системная работа, а не разовые, принятые в надежде на всплеск меры. В результате количество желающих учиться и потом работать в отдаленных школах выросло. Аналогичные решения принимаются и для медиков. И уже в этом году порядка 1100 будущих врачей и свыше 250 ординаторов направили на производственную практику в больницы и поликлиники, при этом, часть - в отдаленные районы», - считает Бирюлин.