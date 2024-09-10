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В Энгельсе отремонтируют дороги, переданные области

Новости
В Энгельсе отремонтируют дороги, переданные области


За счет экономии на торгах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» стало возможным включить в список ремонта ещё два объекта общей протяженностью почти 4 км

Один из объектов – маршрут, проходящий по улицам Комсомольская, Полиграфическая, Студенческая. Он ведет к федеральной трассе «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград». В нормативное состояние приведут 3,6 км транзитного маршрута: те участки, которые ранее не были отремонтированы, и сейчас находятся на гарантии.

Дорога проходит через такие значимые объекты, как МОУ СОШ № 19, Энгельсская городская больница №2, онкодиспансер, городской стадион и другие.

Второй объект протяженностью 250 м находится на автодороге по улицам Лесозаводская, Степная, Советская, просп. Фридриха Энгельса, просп. Строителей. Это участок кольцевой развязки «Шар».

На областной уровень указанные дороги были переданы по инициативе губернатора Романа Бусаргина.

Объявлен аукцион, начальная цена контракта – 176 млн рублей. Заявки принимаются до 24 сентября.

Напомним, всего в этом году по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 30 трасс регионального значения и шесть мостов и путепроводов.