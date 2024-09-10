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Саратовские конькобежцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Новости
Саратовские конькобежцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях


В Коломне прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту. В них приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов страны.

Спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Даниил Чмутов занял 2 место на дистанции 5000 метров.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №3 Тимофей Жук занял 2 место на дистанции 3000 метров.

Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Михаил Семериков и тренер-преподаватель Ольга Шамсутдинова.