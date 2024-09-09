В Саратовской области мужчину оштрафовали за фейк в соцсети
В Балаково местного жителя суд приговорил к штрафу за размещение информации о запрещенной в России организации. Символ был выявлен полицейскими во время мониторинга интернета.
«Проведенное исследование показало, что это утверждение не соответствует действительности, то есть имел место факт размещения заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», - сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.
28-летнего парня привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал балаковца на 30 тысяч рублей.