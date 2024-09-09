В Саратовской области мужчину оштрафовали за фейк в соцсети

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«Проведенное исследование показало, что это утверждение не соответствует действительности, то есть имел место факт размещения заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», - сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.28-летнего парня привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал балаковца на 30 тысяч рублей.