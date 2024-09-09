В Саратов прибудет «Поезд героев»

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С 6 по 18 сентября «Поезд героев» от Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» посетит ряд российских городов. Прибытие в Саратов ожидается 12 сентября.В 2024 году руководством ОАО «РЖД» принято решение об очередной поддержке всероссийского проекта «Герои с нашего двора!». Второй «Поезд героев!» уже отправился по маршруту девяти городов: Новосибирск – Омск – Тюмень – Екатеринбург – Уфа – Самара – Саратов – Волгоград – Ростов‐на‐Дону.В каждом городе участников ждет насыщенная культурная программа, торжественные встречи, увлекательные экскурсии, посещение достопримечательностей и мест воинской славы, совместные спортивные зарядки с именитыми спортсменами, общественными деятелями, мастер‐классы, концерты, выступления и творческие номера от участников проекта, общение со сверстниками и лидерами общественного мнения.Участники второго «Поезда Героев» — это 100 талантливых детей от 11 до 17 лет из разных регионов России, из которых 51 человек из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, 16 человек из 8 регионов следования поезда, а остальные ребята из Сибирского федерального округа. Среди участников победители и призёры Первенств Мира, Европы, России, лауреаты Дельфийских игр, победители научных конкурсов и олимпиад, воспитанники Юнармии и кадетских корпусов.Ребята смогут увидеть необъятные просторы и красоту нашей Родины, познакомиться с историей родной страны и обменяться опытом с самыми выдающимися участниками из других регионов.В Саратове участники проекта посетят исторические места и достопримечательности города, поучаствуют в квизе, примут участие в открытых тренировках со спортсменами-чемпионами.Представители СМИ приглашаются для освещения мероприятия. Аккредитация журналистов проводится до 12:00 11 сентября 2024 года по электронной почте: Teslenkoos@yandex.ru или по телефону: +7 988 701 4817.Представителям СМИ необходимо сообщить ФИО, должность, контактный номер телефона, адрес электронной почты.