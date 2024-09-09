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В Саратове состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню танкиста

Новости
В Саратове состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню танкиста


В Саратове по инициативе областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» состоялось торжественно-памятное мероприятие, посвященное Дню танкиста.

В Саратове состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню танкиста

У памятника танкистам Танк Т-34-85 «Мать-Родина» в Кировском районе областного центра собрались действующие военнослужащие и ветераны танковых войск, их родственники, школьники, руководители ветеранских, военно-патриотических организаций области, представители молодежных объединений, органов власти.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился начальник отдела по работе с общественными организациями, движениями и казачеством министерства внутренней политики и общественных отношений области Олег Ткачев. Он отметил, что танковые войска принадлежат к числу передовых и стратегически важных родов войск Вооруженных Сил России. Танкисты во все времена мужественно и ответственно выполняли поставленные перед ними задачи, защищая рубежи нашей Родины в исторически важные периоды отечественной истории. В полной мере, по его словам, это относится и к специальной военной операции, где танкисты проявляют мужество и героизм, защищая суверенитет современного российского государства.

В Саратове состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню танкиста

Почетный член Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Почетный гражданин Саратовской области и г. Саратова, танкист Олег Сергиенко рассказал о саратовских танковых училищах, героизме танкистов в годы Великой Отечественной войны, а также историю установки в г. Саратове в память о подвигах танкистов легендарного танка «Т-34».

Почетный гражданин Саратовской области, мама Героя России, почетного гражданина г. Саратова, подполковника Александра Аксенова - Марина Аксенова привела в пример военнослужащих танкистов, принимающих участие в специальной военной операции. Они с честью и мужеством исполняют свой служебный и профессиональный долг.

В завершении мероприятия заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, представитель Председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» в Приволжском федеральном округе Сергей Авезниязов поблагодарил участников торжественно-памятного мероприятия, отметив, что саратовцы свято чтут подвиги танкистов и гордятся современными успехами героев.