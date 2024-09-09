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Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» прошёл в Саратове в новом формате

Новости
Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» прошёл в Саратове в новом формате

С 6 по 8 сентября легендарный Фестиваль археологии и реконструкции "Укек" прошёл в новом формате на территории Исторического парка «Россия — Моя история».
Для участников была подготовлена интересная интерактивная программа, которая проходила как внутри здания, так и на прилегающей открытой территории. Впервые одна из мультимедийных экспозиций превратилась в «Путеводитель по невидимому городу», где на двух этажах в цифровом формате представлены архивные материалы о раскопках, выставках находок, фестивалях прошлых лет, фото/видеохроника и т.п. На площадке проходили тематические мастер-классы, размещены фотозоны и интерактивы.
Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» прошёл в Саратове в новом формате

Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» прошёл в Саратове в новом формате

Все желающие с удовольствием посетили выставку «Укек: старый город – новые открытия», лагерь археологов, школу юного археолога, побывали на «рыбалке» и сплели рыболовные сети, отчеканили сувенирную монетку времен Золотой Орды, совершили vr-погружение в мир археологии и узнали много нового об этой исторической дисциплине.

Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» прошёл в Саратове в новом формате

В фойе 1-го этажа работали две выставки под общим названием «Проект Укек: 20 лет поисков и открытий». На фотовыставке были представлены уникальные снимки, наглядно показывающие, как в течение двух десятилетий проходили археологические экспедиции, а также самые яркие кадры с фестивалей в предыдущие годы. Посетители воочию увидели, как находки превращаются в экспонаты предметных выставок. В витринах были расположены находки последних лет экспедиции и те, которые были обнаружены археологами в этом году на территории Увекского городища.
Фестивальной площадкой в дни проведения мероприятия стал и конференц-зал Исторического парка.


Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» прошёл в Саратове в новом формате

Здесь гости смогли посетить тематические лекции, посмотреть фильмы об Укеке, а также проверить свои знания об археологии и поучаствовать в интеллектуальном квизе.
На открытой территории Парка расположены шатры, юрты кочевников, реставрационная лаборатория (г. Казань, Татарстан) и другие локации, где можно было познакомиться с реконструкторами периода Средневековья и узнать много интересного о жизни и быте людей в то время.
По словам организаторов, смена формата Фестиваля «Укек» произошла по ряду причин. Дело в том, что в январе проект впервые не получил поддержку Фонда Президентских грантов, а организация такого масштабного мероприятия на исторической площадке без серьезных финансовых и человеческих ресурсов невозможна. Кроме того, текущая геополитическая обстановка не позволяет провести его на территории поселка Увек по причинам антитеррористической и противопожарной безопасности.

Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» прошёл в Саратове в новом формате

-Понимая, насколько фестиваль полюбился жителям и гостям нашего города за предыдущие двенадцать лет, на этот раз мы разработали новый формат, который поддержан субсидиями Правительства Саратовской области. И даже учли пожелания гостей, которые предлагали проводить его не в один день, а в течение нескольких. Поэтому, на основе позитивного опыта, приобретенного нами при успешной организации Всероссийских акций «Ночь музеев», а также в период сложной эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19, когда фестивальной площадкой была открытая территория Исторического парка, на День города в Год Семьи мы представили обновленную версию этого ежегодного мероприятия. В этом году проект сосредоточился на важных уроках истории. Ведь средневековый Укек — это яркий пример переплетения традиций и культур различных народов и религий. Это наша общая история и наша земля. Важно помнить это и не позволять вбивать националистический клин в историю многонационального единства России,- рассказал организатор Фестиваля «Укек», руководитель археологических экспедиций на Увекском городище, исследователь средневекового города Укек, директор саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин.