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В октябре изменится порядок получения пропусков в погранзону

Новости
В октябре изменится порядок получения пропусков в погранзону




С 23 октября в соответствии с приказом ФСБ России от 5 июля 2024 года № 282 станет доступной функция подачи заявлений, а также получения готовых пропусков и разрешений в форме электронного документа с помощью портала госуслуг.
Об изменениях порядка выдачи пропусков и разрешений в пограничную зону сообщает ПУ ФСБ по Саратовской и Самарской областям.
Кроме того, изменятся формы бланков заявлений и ходатайств.
Информацию по вопросам, связанным с получением разрешений, а также пропусков в пограничную зону, можно получить в Саратове по телефону 8(8452) 39-15-73, в Новоузенске по телефону 8(84562) 2-22-04, в Озинках по телефону 8(84576) 4-27-36, в Перелюбе по телефону 8(84575) 2-21-04.