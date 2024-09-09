В Саратове наградят победителей конкурса «Экология – дело каждого»

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Росприроднадзор РФ подвел итоги IV Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». На конкурс участники со всего мира отправили более 210 тысяч работ, 8125 из них – из Саратовской области. Премия проводится в целях реализации Указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Жюри возглавляет Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.Наш регион активно принимал участие в мероприятии. В результате Саратовская область вошла в топ-10 лучших российских регионов и стала абсолютным лидером по количеству присланных работ для участия в IV Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».Жюри четвертого сезона отметили 23 творческие работы представителей Саратовской области, из которых одна работа вошла в число победителей. Активный участник Премии Росприроднадзора Иван Шафеев из г.Балаково Саратовской области стал серебряным призером в номинации «Экопросвещение», где представил социальный ролик призывающий людей задуматься о том, что планета в опасности.Специальными призами от Федора Конюхова, Никасаса Сафронова и Олега Ястребова удостоены: Татьяна Стрекулева (Ртищево), Алексей Суханов (Красный Кут), Максим Червяков и Мирослава Алиева (Саратов). Еще 32 человека и 8 образовательных учреждения Саратовской области удостоены специальных призов за активное участие в IV сезоне (с полным списком можно ознакомится на сайте www.экологиякаждогорф).Призеры и победители получат смартфоны, планшеты, умные колонки, путевки на Черное море, обучающие курсы, дополнительные баллы при поступлении в более ста вузов России и другие ценные призы. Награждение победителей, призеров и лауреатов состоится 14 сентября в 12.00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 70 (2 этаж, актовый зал).