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Театральное сообщество считает премию В.Ерамковой важным шагом для развития театрального искусства в регионе

Новости
Театральное сообщество считает премию В.Ерамковой важным шагом для развития театрального искусства в регионе


В Саратовской области появится театральная премия имени народной артистки СССР Валентины Александровны Ермаковой. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Лауреатами могут стать студенты, артисты, педагоги и преподаватели, режиссеры-постановщики, организаторы, внесшие значительный вклад в развитие театрального искусства Саратовской области.

– Валентина Александровна Ермакова, несомненно, значимая фигура в театральном искусстве нашей страны. На протяжении всей жизни она была активным общественным и театральным деятелем, неоднократно избиралась председателем Саратовского отделения Всероссийского театрального общества, была удостоена множества наград за профессиональные и общественные достижения. Её ученики – знаменитые артисты театра и кино, прославляющие и продолжающие традиции своего Мастера. Учреждение губернатором Романом Викторовичем Бусаргиным премии имени Валентины Ермаковой – это важный шаг для развития театрального искусства в регионе, подчеркивающий её огромный вклад в становление саратовской театральной школы, – сказал ректор Саратовской государственной консерватории имени Собинова Александр Занорин.

Он напомнил, что в Театральном институте в дань памяти Валентины Александровны проходит Всероссийский молодежный театральный фестиваль, в рамках которого проводятся мастер-классы, научные конференции, творческие встречи с известными актерами театра и кино.