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Социальному бизнесу региона оказывается финансовая поддержка

Новости
Социальному бизнесу региона оказывается финансовая поддержка



Заместитель министра экономического развития области Ольга Королева приняла участие в пленарной дискуссии в рамках программы повышения квалификации "Бережливое производство и клиентоцентричность в социальной сфере".

Мероприятие прошло на площадке Поволжского института управления имени П.А. Столыпина. Ольга Королева рассказала о внедрении клиентоцентричного подхода в регионе.

Саратовская область, как и все субъекты РФ, принимает участие в реализации федерального проекта «Государство для людей».

«В 2023 году в регионе была проведена оценка качества предоставления 165 государственных услуг, для 41 услуги разработаны и реализуются «дорожные карты» по оптимизации их предоставления. Ключевой принцип выполнения данной работы – как можно меньше подтверждающих документов, все проверки проводятся через межведомственные системы данных и электронное взаимодействие с заявителем», - рассказала заместитель министра.

Также отдельное внимание Ольга Королева уделила вопросам поддержки социального предпринимательства.

«Министерство экономического развития оказывает государственную услугу по присвоению субъектам МСП статуса социального предприятия, предоставляет гранты, а также разрабатывает законодательные инициативы по налоговым преференциям для этой категории бизнеса. В текущем году социальными предприятиями признано 40 субъектов», - отметила заместитель министра.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» социальным предприятиям региона доступны гранты в размере до 500 тысяч рублей на развитие, льготные микрозаймы от Фонда микрокредитования под 7% годовых, поддержка Гарантийного фонда, а также безвозмездная образовательная, информационная и консультационная поддержка в Центре «Мой бизнес».

Кроме того, на региональном уровне действуют льготы по специальным налоговым режимам для МСП, которые ведут деятельность в социальной сфере.