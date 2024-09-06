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Саратовский предприниматель развивает бренд одежды с господдержкой

Новости
Саратовский предприниматель развивает бренд одежды с господдержкой



Предприниматель Александр Абрамян занимается развитием своих брендов одежды. В этом ему помогает господдержка, которая оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Наша компания занимается продажей мужской и детской одежды. Мы предлагаем классическую мужскую одежду, а также одежду в стиле кэжуал. Продаем костюмы, брюки, рубашки, футболки, обувь и аксессуары. Также у нас есть магазин одежды для детей от 0 до 10 лет. Акцент делаем на натуральных тканях, одежду выпускаем в минималистичном стиле», – рассказал предприниматель.

Идея открыть магазин одежды пришла в 2017 году.

«Мы с партнерами решили заняться производством мужской одежды, потому что сами столкнулись с проблемой поиска костюма с интересным дизайном. Изучив рынок, мы пришли к выводу, что основная часть продукции, которую можно приобрести в регионе – это товары сегмента «масс-маркет». Поэтому мы решили углубиться в эту нишу. А в прошлом году открыли магазин детской одежды. Так как наш коллектив взрослеет, заводит семьи, решили, что хотим развиваться в данном направлении», - поделился Александр.

Предприниматель активно сотрудничает с Центром «Мой бизнес» - является получателем поддержки, а также несколько раз выступал на мероприятиях и делился опытом с бизнесменами Саратовской области.

«С Центром «Мой бизнес» знаком уже несколько лет. Выступал на форуме-выставке «Твое дело», рассказывал, как позиционировать себя через социальные сети и развивать бизнес. На форуме «Делай на 100» вместе с братом выступили в качестве представителей семейного бизнеса. Получили много обратной связи от организаторов и аудитории, нашли новых потенциальных клиентов. Благодарю Центр «Мой бизнес» за такую возможность!

Также мы подавали заявку на предоставление субсидии для создания интернет-магазина. Согласие нам дали в конце мая, а уже через пару месяцев мы получили готовый сайт. Центр предоставил нам софинансирование в размере 75 тысяч рублей. Также для нас провели подробный инструктаж по работе с сайтом, его продвижению в сети Интернет. Поддержка Центра помогла очень существенно сэкономить денежные средства и быстро запустить магазин», – рассказал Александр Абрамян.

Предприниматель нацелен на дальнейшее развитие. Планируется выход бренда мужской одежды на рынки других регионов России.