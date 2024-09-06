Семейный творческий конкурс вдохновил «серебряных» добровольцев на креатив

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В Год семьи команды добровольцев старшего возраста по всей области участвуют в конкурсе по оформлению социальных пространств «Здесь душевно и тепло». Все творческие номинации состязания так или иначе связаны с семейными ценностями: «Семейный праздник», «Хорошо, как дома», «Добро пожаловать в уют», «Семейная мудрость», «А у нас во дворе».«Серебряные» волонтеры при поддержке юных добровольцев создают своими руками уникальные арт-объекты и фотозоны, стилизуют зоны отдыха и другие локации. Так, активисты из Балаково совместили свою творческую задумку с экологическим направлением и оформили семейный арт-объект - надпись «Семья», собранная из крышечной мозаики. А еще эта композиция полностью отражает одну из главных миссий центра: стать настоящей семьей для своих клиентов.Не менее интересный проект реализовали самойловские волонтеры. Они своими руками оформили уникальную фотозону «Черно-белое фото» с помощью семейных фотоснимков и предметов старины.А в Александрово-Гайском районе добровольцы вместе с юными помощниками задекорировали винтажный велосипед, преобразив его… в клумбу. На раме, багажнике и переднем крыле велосипеда рукодельницы закрепили основы под кашпо, куда вписались цветочные композиции в плетеных корзинках и ярких горшочках. Арт-объект уже стал местом притяжения для местных жителей. На его фоне получаются отличные семейные фото.Осеннюю романтическую фотозону оформили в лысогорском центре соцобслуживания.Проект продолжается, объединяя разные поколения по всей области и привлекая к себе интерес местных жителей, которые тоже не против сделать семейную фотосессию в необычных локациях.«Очень хорошо, что в Год семьи на площадках наших комплексных центров реализуются творческие проекты, которые напоминают о самом важном - о любви к своим родным и близким, сохранении семейных ценностей и традиций, заботе о старшем поколении. Этим конкурсом мы хотим донести одну важную мысль: самое главное, что нас всех объединяет, – это семья», - отметила заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.