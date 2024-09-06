6 сентября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
13:00 | 06 сентября
Саратовский предприниматель развивает бренд одежды с господдержкой
12:04 | 06 сентября
Семейный творческий конкурс вдохновил «серебряных» добровольцев на креатив
09:19 | 06 сентября
Единый день голосования – 2024: в Саратовской области начали работу участковые избирательные комиссии
21:50 | 05 сентября
У Волжского казачьего общества начались военно-полевые сборы
18:00 | 05 сентября
Больше половины саратовских контрактников имеют опыт военной службы
17:30 | 05 сентября
В двух школах региона появились новые учебные мастерские
16:51 | 05 сентября
Региональный общественный штаб по общественному контролю и наблюдению за выборами готов к единому дню голосования 8 сентября 2024 года
15:56 | 05 сентября
В Татищевском районе отремонтировали 8 Центральных улиц, 6 Заречных и Зеленый клин
15:00 | 05 сентября
Предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по бухгалтерским и юридическим вопросам
14:00 | 05 сентября
Более 1400 раз жители области обращались в региональный минтруд через соцсети и виджеты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Единый день голосования – 2024: в Саратовской области начали работу участковые избирательные комиссии

Новости
Единый день голосования – 2024: в Саратовской области начали работу участковые избирательные комиссии

Ровно в восемь утра председатели УИК объявили об открытии участков, продемонстрировали наблюдателям и представителям СМИ пустые и опечатанные ящики для голосования. Прозвучал гимн России.

Голосование на выборах в органы местного самоуправления будет проходить 6, 7 и 8 сентября. В эти дни реализовать свое активное избирательное право сможет 37 571 избиратель.

В организации и проведении выборов задействованы 10 территориальных и 43 участковых избирательных комиссии.

Основные выборы пройдут в Кочетовском и Лопуховском муниципальных образованиях Аткарского района, Сплавнухинском муниципальном образовании, Красноармейского района и в городе Красноармейске.

Дополнительные выборы пройдут в Тростянском муниципальном образовании Балашовского района, Царевщинском муниципальном образовании Балтайского района, городе Вольске, Чернавском муниципальном образовании Ивантеевского района, Марксовском муниципальном районе, городе Новоузенске, Первоцелинном муниципальном образовании Озинского района, городе Пугачёве.

Контакты соответствующих избирательных комиссий можно найти на нашем сайте.

Узнать, где находится избирательный участок, а также найти другую необходимую информацию о выборах, в том числе о кандидатах и о включении в список избирателей, позволяет специальный цифровой сервис ЦИК России.