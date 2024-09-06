Единый день голосования – 2024: в Саратовской области начали работу участковые избирательные комиссии

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Ровно в восемь утра председатели УИК объявили об открытии участков, продемонстрировали наблюдателям и представителям СМИ пустые и опечатанные ящики для голосования. Прозвучал гимн России.Голосование на выборах в органы местного самоуправления будет проходить 6, 7 и 8 сентября. В эти дни реализовать свое активное избирательное право сможет 37 571 избиратель.В организации и проведении выборов задействованы 10 территориальных и 43 участковых избирательных комиссии.Основные выборы пройдут в Кочетовском и Лопуховском муниципальных образованиях Аткарского района, Сплавнухинском муниципальном образовании, Красноармейского района и в городе Красноармейске.Дополнительные выборы пройдут в Тростянском муниципальном образовании Балашовского района, Царевщинском муниципальном образовании Балтайского района, городе Вольске, Чернавском муниципальном образовании Ивантеевского района, Марксовском муниципальном районе, городе Новоузенске, Первоцелинном муниципальном образовании Озинского района, городе Пугачёве.Контакты соответствующих избирательных комиссий можно найти на нашем сайте.Узнать, где находится избирательный участок, а также найти другую необходимую информацию о выборах, в том числе о кандидатах и о включении в список избирателей, позволяет специальный цифровой сервис ЦИК России.