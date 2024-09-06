У Волжского казачьего общества начались военно-полевые сборы

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Сегодня у Волжского Войскового казачьего общества (ВВКО) начались плановые ежегодные военно-полевые сборы на тактическом полигоне 15-й бригады.В течение двух полных дней участники будут оттачивать свои навыки в различных военных дисциплинах: стрелковая подготовка, инженерное дело, медицинская помощь, а также подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов.Операторы БПЛА выполняют задачи по разведке, доразведке и определению целей противника. Затем передают точные данные на артиллерийские системы АГС-17, для последующего поражения обозначенных целей противника.Важной частью учений также является работа расчета СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет), что особенно актуально в зоне СВО.Полевые сборы продлятся и завтра. Казачьи подразделения будут проводить тренировки с использованием боевых снарядов, что позволит максимально приблизить условия подготовки к реальной боевой обстановке.