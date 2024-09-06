Больше половины саратовских контрактников имеют опыт военной службы

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«При поступлении контрактникам осуществляется федеральная выплата 400 тысяч рублей, региональная выплата от Губернатора Саратовской области в размере 500 тысяч рублей, муниципальная выплата от глав муниципальных районов, откуда призывается контрактник, до 250 тысяч рублей. Выплаты выросли почти в 10 раз», - отметил Виталий Владимирович.В первый месяц службы военнослужащие получают от 1,3 млн рублей. Их обеспечивают всей необходимой амуницией. В учебных центрах новобранцы проходят подготовительные курсы по боевой и медицинской подготовке, отрабатывают навыки владения огнестрельным оружием. Больше половины саратовских контрактников уже имеют опыт военной службы. Молодежи в первую очередь подбирают воинские части вне зоны cпециальной военной операции.На службу берут не только мужчин, но и женщин. По словам Виталия Федорова, их немного, но они есть, при этом «скидок» для женщин никаких нет. Предельный возраст для представительниц «слабого» пола - 40 лет, среди мужчин рассматриваются кандидаты в возрасте до 60 лет. В некоторых случаях приходится отказывать, даже несмотря на их большое желание, в основном по медицинским соображениям.Жителей других регионов и иностранных граждан также берут на военную службу. Они могут обратиться в пункт отбора или военный комиссариат по месту фактического пребывания. Для иностранцев обязательно владение русским языком. После подписания контракта и прохождения службы они вправе претендовать на получение российского гражданства.