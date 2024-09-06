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В двух школах региона появились новые учебные мастерские

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В двух школах региона появились новые учебные мастерские

В рамках нацпроекта «Образование» Саратовская область продолжает принимать участие в проекте «Доброшкола» нацпроекта «Образование», инициированного Владимиром Путиным. Так, в текущем году новейшим оборудованием оснащены мастерские школы для обучающихся по адаптированным образовательным программам №6 г. Саратова и школы-интерната с. Приволжское Ровенского района для детей с ОВЗ, в которых обучаются 245 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), расстройствами аутистического спектра, тяжелыми множественными нарушениями.

«За 5 лет реализации проекта оснащено более 90 кабинетов в 13 образовательных учреждениях. В этом году более 15 миллионов рублей выделено из федерального бюджета и около 5 миллионов из областного, благодаря чему школы успешно осуществили данный проект. Для нас важно, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья получили предпрофессиональные навыки. Со 2 сентября ребята приступили к обучению в обновленных мастерских. Дети учатся работать руками, получают необходимые профессиональные навыки, которые им помогут и в повседневной жизни, и в будущей профессии», - рассказала заместитель министра образования области Галина Калягина.

В учреждениях появились новые учебные мастерские для реализации предметной области «Технология» по направлениям: «Швейное дело», «Столярное дело», «Комплексное обслуживание и ремонт зданий», «Переплетно-картонажное дело и основы полиграфии», «Основы социальной жизни», «Сельскохозяйственный труд». Кроме того, в школе-интернате с.Приволжское Ровенского района создан библиотечно-информационный центр.

Федеральный проект «Доброшкола» направлен на совершенствование методов обучения детей с инвалидностью. Он предназначен для обучающихся разных возрастов и нозологий. Благодаря современному техническому оснащению передвижение по кабинетам и местам общего пользования становится более доступным и безопасным. Эта программа увеличивает возможности инклюзивного образования, делая его доступным для всех детей с инвалидностью.