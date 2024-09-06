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Региональный общественный штаб по общественному контролю и наблюдению за выборами готов к единому дню голосования 8 сентября 2024 года

Новости
Региональный общественный штаб по общественному контролю и наблюдению за выборами готов к единому дню голосования 8 сентября 2024 года

Заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, руководитель юридической группы Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах Юлия Михайлова в преддверии выборов в органы местного самоуправления на территории Саратовской области анонсировала работу Штаба.

Региональный Штаб общественного наблюдения за выборами, который создан на площадке Общественной палаты области, будет внимательно следить за ситуацией на избирательных участках все три дня голосования на муниципальных выборах. В Штабе будет работать «горячая линия». Она будет доступна все три дня — 6, 7 и 8 сентября. Телефон «горячей линии» — 8 (8452) 26-31-37. Кроме того, в Штабе организовано постоянное дежурство членов Общественной палаты Саратовской области. Члены Штаба будут поддерживать постоянную связь с общественными наблюдателями на всех избирательных участках, оказывать им при необходимости консультативную поддержку.
Именно от наблюдателей мы всегда получаем оперативную и достоверную информацию о том, что происходит на избирательных участках. Очень важно, что деятельность наблюдателей из года в год становится все более открытой, они становятся лидерами общественного мнения, чему способствуют активное использование социальных сетей для оперативного информирования о том, как проходят выборы в нашей стране в противовес различным фейкам и информационным провокациям.