В Татищевском районе отремонтировали 8 Центральных улиц, 6 Заречных и Зеленый клин

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Более 285 километров сельских улиц привели дорожники к нормативу. Если сложить километраж в одну дорогу – можно доехать до ПензыРемонт дорог в населенных пунктах входит в завершающую стадию. Так, на 715 объектах (из 801) ремонт уже завершён. Это составляет более 90%.Ранее дорожные работы в селах были завершены в Александрово-Гайском, Аркадакском, Аткарском, Балашовском, Балтайском, Воскресенском, Духовницком, Ивантеевском, Калининском, Краснокутском, Краснопартизанском, Марксовском, Новобурасском, Новоузенском, Питерском, Советском и Энгельсском районах. На этой неделе к лидерам присоединились Хвалынский и Петровский районы.Ремонт дорог продолжается ударными темпами и в других районах. Один шаг до финиша у Татищевского и Лысогорского районов - готовность объектов составляет более 99%.У Татищевского района самое большое количество объектов в области – более 60. Из них 54 готовы, остальные - в стадии завершения. Самое популярное название приведенных в порядок улиц – Центральная. Их отремонтировали в населенных пунктах Корсаковка, Македоновка, Новополье, Куликовка, Полянское, Елшанка, Шевыревка, Садовый. Вторая по популярности улица Заречная. Шесть Заречных также приведены в нормативное состояние.А у Лысогорского района 49 объектов. Улицу Садовую отремонтировали сразу в нескольких населенных пунктах - Барсучий, Парижская коммуна, Новые Пески.Отличный результат у Екатериновского района: готовность объектов -96,8%. Сейчас специалисты ремонтируют ул. Молодежную в пос. Индустриальный и еще несколько объектов. Лишь на 0,3% уступают екатериновцам специалисты из Пугачевского района. Готовность их объектов составляет 96,5%. В Пугачеве дорожники заканчивают ремонт улиц в пос. Заволжский, с. Березово, с. Варваровка.Напомним, средства на ремонт дорог в деревнях и селах выделены по региональной программе губернатора Романа Бусаргина. Он уверен, что хорошая дорога - одно из главных условий для комфортной жизни сельчан. Людям важно быстро добраться до школы, детского сада, почты, больницы, других социальных учреждений.В 2024 году сельские дороги отремонтируют на сумму 1,4 млрд рублей.