В Татищевском районе отремонтировали 8 Центральных улиц, 6 Заречных и Зеленый клин
Более 285 километров сельских улиц привели дорожники к нормативу. Если сложить километраж в одну дорогу – можно доехать до Пензы
Ремонт дорог в населенных пунктах входит в завершающую стадию. Так, на 715 объектах (из 801) ремонт уже завершён. Это составляет более 90%.
Ранее дорожные работы в селах были завершены в Александрово-Гайском, Аркадакском, Аткарском, Балашовском, Балтайском, Воскресенском, Духовницком, Ивантеевском, Калининском, Краснокутском, Краснопартизанском, Марксовском, Новобурасском, Новоузенском, Питерском, Советском и Энгельсском районах. На этой неделе к лидерам присоединились Хвалынский и Петровский районы.
Ремонт дорог продолжается ударными темпами и в других районах. Один шаг до финиша у Татищевского и Лысогорского районов - готовность объектов составляет более 99%.
У Татищевского района самое большое количество объектов в области – более 60. Из них 54 готовы, остальные - в стадии завершения. Самое популярное название приведенных в порядок улиц – Центральная. Их отремонтировали в населенных пунктах Корсаковка, Македоновка, Новополье, Куликовка, Полянское, Елшанка, Шевыревка, Садовый. Вторая по популярности улица Заречная. Шесть Заречных также приведены в нормативное состояние.
А у Лысогорского района 49 объектов. Улицу Садовую отремонтировали сразу в нескольких населенных пунктах - Барсучий, Парижская коммуна, Новые Пески.
Отличный результат у Екатериновского района: готовность объектов -96,8%. Сейчас специалисты ремонтируют ул. Молодежную в пос. Индустриальный и еще несколько объектов. Лишь на 0,3% уступают екатериновцам специалисты из Пугачевского района. Готовность их объектов составляет 96,5%. В Пугачеве дорожники заканчивают ремонт улиц в пос. Заволжский, с. Березово, с. Варваровка.
Напомним, средства на ремонт дорог в деревнях и селах выделены по региональной программе губернатора Романа Бусаргина. Он уверен, что хорошая дорога - одно из главных условий для комфортной жизни сельчан. Людям важно быстро добраться до школы, детского сада, почты, больницы, других социальных учреждений.
В 2024 году сельские дороги отремонтируют на сумму 1,4 млрд рублей.