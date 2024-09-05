Предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по бухгалтерским и юридическим вопросам

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В центре «Мой бизнес» для предпринимателей региона проводятся бесплатные консультации по бухгалтерским и юридическим вопросам. Услуга оказывается в рамках реализации инициированного Президентом страны Владимиром Путиным нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при содействии минэкономразвития области.Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые.Эксперт по финансовым вопросам Светлана Воронкова поможет разобраться в вопросах финансового планирования - бухгалтерский и налоговый учёт, применение контрольно-кассовой техники, порядок расчета всех видов налогов, взносов и сборов, налоговая ответственность, страховые взносы и другое.Юрист Марина Ерофеева проведет правовую экспертизу учредительных документов организации, разработает проекты договоров гражданско-правового характера, а также проконсультирует по вопросам процедуры банкротства и сделок с недвижимостью.Зарегистрироваться можно на платформе МСП.РФ (перейти в раздел "Меры поддержки бизнеса"; выбрать меру поддержки "Консультация по созданию и ведению бизнеса"; подать заявку в "Центр поддержки предпринимательства").По вопросам обращаться по тел. 8 (800) 301-43-64.