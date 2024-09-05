5 сентября 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:56 | 05 сентября
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15:00 | 05 сентября
Предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по бухгалтерским и юридическим вопросам
14:00 | 05 сентября
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13:00 | 05 сентября
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12:00 | 05 сентября
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12:00 | 05 сентября
Начался первый этап всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года
11:00 | 05 сентября
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10:00 | 05 сентября
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09:00 | 05 сентября
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15:16 | 04 сентября
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Предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по бухгалтерским и юридическим вопросам

Новости
Предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по бухгалтерским и юридическим вопросам


В центре «Мой бизнес» для предпринимателей региона проводятся бесплатные консультации по бухгалтерским и юридическим вопросам. Услуга оказывается в рамках реализации инициированного Президентом страны Владимиром Путиным нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при содействии минэкономразвития области.

Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые.

Эксперт по финансовым вопросам Светлана Воронкова поможет разобраться в вопросах финансового планирования - бухгалтерский и налоговый учёт, применение контрольно-кассовой техники, порядок расчета всех видов налогов, взносов и сборов, налоговая ответственность, страховые взносы и другое.

Юрист Марина Ерофеева проведет правовую экспертизу учредительных документов организации, разработает проекты договоров гражданско-правового характера, а также проконсультирует по вопросам процедуры банкротства и сделок с недвижимостью.

Зарегистрироваться можно на платформе МСП.РФ (перейти в раздел "Меры поддержки бизнеса"; выбрать меру поддержки "Консультация по созданию и ведению бизнеса"; подать заявку в "Центр поддержки предпринимательства").

По вопросам обращаться по тел. 8 (800) 301-43-64.