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Более 1400 раз жители области обращались в региональный минтруд через соцсети и виджеты

Новости
Более 1400 раз жители области обращались в региональный минтруд через соцсети и виджеты


С начала года в министерство труда и социальной защиты Саратовской области через систему мониторинга обращений жителей в социальных сетях «Инцидент Менеджмент» и через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», виджет которой размещен на главной странице сайта ведомства, поступило 1427 сообщений – 337 через платформу обратной связи и 1090 через систему мониторинга. Только за август месяц жители области отправили в ведомство почти 200 сообщений.

Перед началом нового учебного года родители первоклассников уточняли, каким образом они могут получить льготную транспортную карту для школьника.

За получением карты необходимо обращаться по городу Саратову в пункты (https://saratovtk.ru/pointsmap/) оператора ООО «Сервис М», по области – в учреждение социальной поддержки населения, имея справку из школы. На ее основании можно оформить карту для ребенка, впервые посещающего школу.

Для остальных учащихся проезд по льготной карте продлевается автоматически на основании сведений, запрашиваемых из учебных заведений в рамках межведомственного взаимодействия. В случае возникновения вопросов родителям необходимо также обратиться в учреждение социальной поддержки населения своего района.

При проезде школьник должен иметь при себе справку из школы, так как при использовании льготной транспортной карты водители имеют право потребовать документ, дающий право на льготу.

Напомним, платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет жителям через форму на Госуслугах, мобильное приложение, виджеты на сайтах органов власти и в группах в социальной сети «ВКонтакте» направлять обращения в госорганы и органы местного самоуправления по большому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.