К концу 2024 года компания Ozon планирует набрать порядка 650 сотрудников

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На завершающей стадии находится строительство складского комплекса для компании Ozon в Ленинском районе. Как стало известно во время визита губернатора Романа Бусаргина на площадку проекта, уже этой осенью компания готова начать работу. Ожидается, что новый логистический комплекс будет обслуживать не только Саратовскую область, но и близлежащие регионы.«Новый объект позволит местным предпринимателям экономить на логистике и быстрее поставлять товары на торговую площадку, а также налаживать продажи на федеральном уровне и за рубежом», - подчеркивает министр инвестиционной политики Александр Марченко.В настоящее время представители ритейлера ищут операторов склада. Записаться на собеседование и отправить свою анкету можно по адресу эл. почты: mgubina@ozon.ru.