Начался первый этап всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года

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Стартовал новый цикл всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года. Первый (школьный) этап пройдет в сентябре и октябре. Продемонстрировать свои знания смогут школьники 5–11-х классов из всех регионов Российской Федерации. Участвовать в олимпиаде по математике и русскому языку можно уже с 4-го класса.Многие ученики участвуют в олимпиаде сразу по нескольким предметам. Так, в прошлом учебном году в школьном этапе олимпиады приняло участие более 310 тыс. ребят. На региональном этапе школьники принесли 81 победу, 244 учеников стали призерами.Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю.Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают возможность стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.На официальном сайте всероссийской олимпиады школьников доступны методические рекомендации к школьному и муниципальному этапам ВсОШ 2024/25 учебного года (по каждому предмету).