Энергетики подготовились к выборам в Саратовской области

просмотров: 110

Михаил Торгашин поставил перед энергетиками задачу обеспечить надежное электроснабжение участков в единый день голосования в Саратовской области. Этот и другие вопросы обсудили на заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, которое провел заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики.С 6 по 8 сентября 2024 года в 10 районах Саратовской области состоятся выборы в органы местного самоуправления. Будет задействовано 10 территориальных и 43 участковых избирательных комиссии.Как отметил заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» Вадим Тутунов, в дни голосования электросетевые подразделения будут работать в особом режиме. Организовано взаимодействие с избирательными участками по вопросам электроснабжения, установлен график дежурств сотрудников производственных отделений, имеется запас топлива для генераторных установок, резервные источники питания в рабочем состоянии.Михаил Торгашин отметил конструктивное взаимодействие Правительства области, электросетевых компаний и Избирательной комиссии региона в подготовке к выборам. «Уверен, энергетики продемонстрируют высокую эффективность, гарантируя надежное энергоснабжение участков голосования», - заявил зампред.Также на штабе обсудили взаимодействие отраслевых компаний и муниципальных районов с системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО). Такой статус получит крупнейшая в регионе ТСО на основании утвержденных Правительством РФ критериев.«Правительство Саратовской области выполнило обязательства в части определения организации, соответствующей критериям системообразующей. Далее нужно планово и системно работать для реализации федерального закона», - резюмировал глава Минпромэнерго.С 1 января 2025 года СТСО должна стать единым центром ответственности за надежное энергоснабжение потребителей, включая тех, кто сегодня получает электроэнергию от бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства. В зоне ответственности саратовского филиала «Россети Волга» выявлено 534 бесхозяйных объекта. Для исполнения своих полномочий СТСО предстоит провести консолидацию таких сетей, а также муниципальных и региональных объектов.