Нацпроект «Производительность труда»: Крупное предприятие электронной промышленности повысило выработку на 44,4%

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На АО НПП «Контакт» подвели первые итоги реализации национального проекта «Производительность труда». Работа экспертов Регионального центра компетенций по повышению эффективности производственных процессов велась на потоке по изготовлению выключателей напряжения 10 кВ.Рабочей группой проекта совместно с экспертами Регионального центра компетенций был проанализирован процесс изготовления вакуумных выключателей, выявлены проблемы и разработан комплекс мер по их устранению. Проведенная работа позволила добиться положительных результатов: время протекания процесса снизилось на 84,7%, повысилась выработка на 44,4%, на 50,3% сократились запасы в потоке.Применению инструментов бережливого производства обучены 28 сотрудников, подготовлены и сертифицированы три инструктора по бережливому производству, команда НПП «Контакт» прошла обучение на учебной производственной площадке «Фабрика процессов».«Достигнутые результаты повлияли на экономические и финансовые показатели, заложили основу для дальнейших изменений», - отметил руководитель проекта Регионального центра компетенций Александр Рюриков.Напомним, цель реализации нацпроекта - добиться на предприятии ежегодного 5% роста производительности труда в ближайшие три года.НПП «Контакт» — одно из крупнейших предприятий электронной промышленности России, специализирующееся на выпуске мощных вакуумных электронных приборов для радиовещания, телевидения, дальней космической и спутниковой связи, радиолокации, ускорительной техники. Активно участвует в реализации программ импортозамещения.