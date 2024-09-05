Для 400 жителей отдаленных от райбольницы сел строят фельдшерско-акушерский пункт

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В селе Репьевка Ртищевского района возводится новая современная модульная конструкцияФАП получен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Здесь будут оказывать медицинскую помощь почти 400 жителям сел Репьевка и Юсупово, стаж работающей медицинской сестры - более 40 лет. Она живет в селе и пользуется уважением среди односельчан.Удаленность села от районной больницы - более 50 км, поэтому медицинская помощь здесь крайне необходима. В настоящее время идут строительные работы, доставлены и установлены быстровозводимые блок-модули, подключаются коммуникации. Следующий этап - получение необходимых разрешительных документов.«Лечебное учреждение будет оснащено необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с СанПиН, а это более 50 наименований. Здесь будет осуществляться розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Для удобства жителей можно будет провести телемедицинскую консультацию с врачом районной больницы либо врачом из областного центра, пройти диспансеризацию, сделать ЭКГ», - уточнил главный врач районной больницы Алексей Сергеев.