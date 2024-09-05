5 сентября 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:56 | 05 сентября
В Татищевском районе отремонтировали 8 Центральных улиц, 6 Заречных и Зеленый клин
15:00 | 05 сентября
Предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по бухгалтерским и юридическим вопросам
14:00 | 05 сентября
Более 1400 раз жители области обращались в региональный минтруд через соцсети и виджеты
13:00 | 05 сентября
К концу 2024 года компания Ozon планирует набрать порядка 650 сотрудников
12:00 | 05 сентября
Начался первый этап всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года
12:00 | 05 сентября
Начался первый этап всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года
11:00 | 05 сентября
Энергетики подготовились к выборам в Саратовской области
10:00 | 05 сентября
Нацпроект «Производительность труда»: Крупное предприятие электронной промышленности повысило выработку на 44,4%
09:00 | 05 сентября
Для 400 жителей отдаленных от райбольницы сел строят фельдшерско-акушерский пункт
15:16 | 04 сентября
Около 30 тысяч человек стали слушателями акции «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для 400 жителей отдаленных от райбольницы сел строят фельдшерско-акушерский пункт

Новости
Для 400 жителей отдаленных от райбольницы сел строят фельдшерско-акушерский пункт

В селе Репьевка Ртищевского района возводится новая современная модульная конструкция
ФАП получен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Здесь будут оказывать медицинскую помощь почти 400 жителям сел Репьевка и Юсупово, стаж работающей медицинской сестры - более 40 лет. Она живет в селе и пользуется уважением среди односельчан.

Удаленность села от районной больницы - более 50 км, поэтому медицинская помощь здесь крайне необходима. В настоящее время идут строительные работы, доставлены и установлены быстровозводимые блок-модули, подключаются коммуникации. Следующий этап - получение необходимых разрешительных документов.

«Лечебное учреждение будет оснащено необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с СанПиН, а это более 50 наименований. Здесь будет осуществляться розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Для удобства жителей можно будет провести телемедицинскую консультацию с врачом районной больницы либо врачом из областного центра, пройти диспансеризацию, сделать ЭКГ», - уточнил главный врач районной больницы Алексей Сергеев.