В десяти школах Балашовского района улучшили качество питьевой воды

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В рамках профильной региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, продолжаются мероприятия по установке локальных очистных сооружений в образовательных учреждениях области. В этом году финансирование составило 14,5 млн рублей.Локальные очистные сооружения установят в образовательных учреждениях десяти муниципальных районах области: Балашовском, Аткарском, Балаковском, Екатериновском, Вольском, Перелюбском, Петровском, Ровенском, Турковском и Федоровском."В Балашовском районе в этом году на мероприятия по программе предусмотрено более 5 млн рублей. На данные средства запланированы работы по установке локальных очистных сооружений в 14 образовательных учреждениях района. На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме в двух городских и 8 сельских школах района. Оборудование поставлено на все объекты, работы еще по двум контрактам близятся к завершению",- отметил глава Балашовского муниципального района Павел Петраков.