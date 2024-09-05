Новые дома для врачей-онкологов получили положительные заключения Госстройнадзора

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Дома для врачей будущего онкологического диспансера, которые построены по улицам Лебедева-Кумача и на 4-й Дачной в Ленинском районе Саратова, получили заключения о соответствии проектам. Необходимые документы подписаны в региональном Госстройнадзоре.Напомним, ранее там были завершены работы по благоустройству территорий.«В ближайшее время планируем завершить все процедуры технологических присоединений к коммуникациям и можно будет встречать новосёлов», - рассказал директор управления капитального строительства области Виталий Тимофеев.Напомним, пятиэтажные дома по 50 квартир для медперсонала областного онкодиспансера построены в рамках регионального проекта губернатора Романа Бусаргина, который продолжает инициативу Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина по строительству ведомственного жилья для работников социальной сферы.Место для возведения домов было определено таким образом, чтобы обеспечить хорошую транспортную доступность места работы и проживания.