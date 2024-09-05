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В Саратовской области выберут лучших ремесленников

Новости
В Саратовской области выберут лучших ремесленников


Палата ремесел Саратовской области объявила о начале IX регионального конкурса «Ремесленник года». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при содействии министерства экономического развития и ТПП региона. Творческое соревнование призвано помочь в формировании регионального стиля народно-художественных промыслов и ремесел, а также в выявлении и поддержке талантливых мастеров.

К участию приглашаются мастера-ремесленники – физические лица старше 18 лет, индивидуальные предприниматели, юридические лица Саратовской области, а также юные ремесленники в возрасте 16-17 лет.

Заявку на участие можно подать по 15 октября включительно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66d157a173cee724d4efc2f5/. Организационный сбор за участие в конкурсе не взимается.

Подведение итогов и торжественное награждение победителей традиционно состоится в декабре. Участники, финалисты и победители получат сертификаты, дипломы и ценные призы.

Подробная информация об условиях участия и номинациях по ссылке: https://remeslo-saratov.ru/proekty/remeslennikgoda_zrcb/.