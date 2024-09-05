К 2025 году количество птицы на Лысогорской птицефабрике планируется увеличить до 1 млн 90 тысяч голов

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На Лысогорской птицефабрике, входящей в агрохолдинг «Саратов-Птица», завершены работы по капитальному ремонту и введен в эксплуатацию новый цех № 16 по производству куриного яйца, рассчитанный на 72 тысячи голов кур-несушек. Впервые на предприятии установлено современное оборудование, которое уже прошло успешную апробацию.«Новое оборудование показало высокую эффективность в эксплуатации. Оно оснащено датчиками контроля расхода зерновых, системой дозации корма, а также удобными ниппельными поилками и просторными клетками. Мы уверены, что условия в новом цехе обеспечат комфортное содержание несушек», – рассказала главный зоотехник птицефабрики Оксана Матросова.В дополнение к этому, на территории птицефабрики возведены три новых ангара для хранения зерна общей вместимостью 6 тысяч тонн. Теперь предприятие сможем закупать корма на весь год, что значительно повысит устойчивость и экономическую эффективность производства.Также в ближайших планах предприятия – строительство нового кормоцеха. Напомним, что на сегодняшний день производственные мощности Лысогорской птицефабрики позволяют содержать 540 тысяч голов промышленного поголовья птицы и 370 тысяч голов молодняка. К 2025 году планируется увеличить общее количество птицы до 1 млн 90 тысяч голов.