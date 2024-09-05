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На главную просветительскую премию страны претендуют 78 соискателей из Саратовской области

Новости
На главную просветительскую премию страны претендуют 78 соискателей из Саратовской области


Продолжается сбор заявок на Знание.Премия — 2024. Главная просветительская награда страны собрала уже 2 750 соискателей из всех регионов России и 12 зарубежных государств. Заявки принимаются до 30 сентября. На награду претендуют 78 просветителей из нашего региона.

«Саратовская область является активным участником проектов Российского общества «Знание». Среди соискателей Знание.Премия — представители педагогических династий, лекторы Общества, а также участники премии прошлых лет, которые продолжают свою просветительскую деятельность и вернулись с ещё более сильными заявками», — отметил заместитель председателя Правительства – министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте. Победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.

Напомним, Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.