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В 60 медорганизациях области первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения

Новости
В 60 медорганизациях области первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения

Напоминаем, в возрасте до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года. В 2024 году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и до 1985 года. Остальные пациенты, желающие проверить здоровье, также могут записаться на диспансеризацию.

Работа городских поликлиник организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках - в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели организован «вечерний» прием.

Обеспечена возможность использования «Услуги по записи для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации» в электронном формате на едином портале государственных и муниципальных услуг.

«Пройдите диспансеризацию! Она действительно помогает выявлять различные заболевания. Выявленные на ранней стадии, они быстрее и эффективнее излечиваются. К тому же благодаря нацпроекту «Здравоохранение» можно пройти диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно», - напоминает исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.