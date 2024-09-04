Уловки телефонных мошенников могут грозить длительным тюремным сроком для обычных граждан

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Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются - пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление.Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких.Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Жертвы рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов.Кроме того, имеет место практика прямого обращения к жителям нашей страны с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение.Необходимо очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты, деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, транспортной инфраструктуры могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ). Совершение данных преступлений наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного срока, напомнили чиновники.Уже осужденные за совершение на территории региона преступлений диверсионной направленности получили сроки от 10 лет лишения свободы.