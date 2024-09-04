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Участник спецоперации: «Победа однозначно будет за нами»

Новости


Боец с позывным «Медведь», получив повестку в 2022 году, не раздумывая отправился в зону проведения специальной военной операции.

Как отмечает «Медведь», «победа однозначно будет за нами, а куют эту Победу не только бойцы, но и весь российский народ».
Поддержал боец и тему выплат и поддержку со стороны государства.

Напомним, губернатор Роман Бусаргин повысил региональную выплату участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 30 сентября – до 500 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин ввел единовременную выплату в 400 тысяч рублей подписавшим контракт на военную службу до конца года. Так, от 1 млн 300 тыс. рублей получат жители региона за первый месяц службы. От 3 млн 500 тыс. рублей составит доход контрактника за первый год службы.

Узнать о поступлении на военную службу можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.

По всем вопросам также можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.