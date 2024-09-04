В музее боевой и трудовой славы открылась новая патриотическая выставка

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В музее боевой и трудовой славы работает масштабная выставка «Две мировые. Противостояние», подготовленная сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» (г. Волгоград). Экспозиция сформирована в соответствии с родами войск, к которым принадлежали ее персоналии, их боевого пути, воинских званий, а также должностного и профессионального роста.На выставке представлены предметы и документы, оружие, награды и личные вещи известных советских военачальников, которые участвовали в I и II мировых войнах. Также уделено место личностям донских казаков, принимавших участие в обеих мировых войнах.Гостить в музее экспозиция будет до 21 октября 2024 года.