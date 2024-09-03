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09:30 | 03 сентября
Саратовские художники нарисовали родной город
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19:32 | 02 сентября
В Луганске прошла третья встреча проекта «Переговорка»: как строить карьеру
18:22 | 02 сентября
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По количеству компенсационного лесовосстановления Саратовская область занимает второе место в России
12:00 | 02 сентября
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Саратовские художники нарисовали родной город

Новости
Саратовские художники нарисовали родной город

«Народная студия» художников-любителей «Вернисаж» саратовского областного Дома работников искусств начинает новый творческий сезон открытием художественной экспозиции «Саратов – дом души моей!».

Выставка приурочена к празднованию Дня города и посвящена областному центру. Все представленные работы: пейзажи, натюрморты, портреты, исполненные в различных техниках, - проникнуты особыми чувствами авторов, запечатлевших на полотнах частички жизни нашего города, его настроение, историю.

Открытие выставки запланировано на 16.00 4 сентября в галерее первого этажа Дома работников искусств.