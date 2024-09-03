Саратовские художники нарисовали родной город

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«Народная студия» художников-любителей «Вернисаж» саратовского областного Дома работников искусств начинает новый творческий сезон открытием художественной экспозиции «Саратов – дом души моей!».Выставка приурочена к празднованию Дня города и посвящена областному центру. Все представленные работы: пейзажи, натюрморты, портреты, исполненные в различных техниках, - проникнуты особыми чувствами авторов, запечатлевших на полотнах частички жизни нашего города, его настроение, историю.Открытие выставки запланировано на 16.00 4 сентября в галерее первого этажа Дома работников искусств.