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Для технологических компаний региона запущена специальная программа финансовой поддержки

Новости
Для технологических компаний региона запущена специальная программа финансовой поддержки




Фондом микрокредитования Саратовской области разработана и запущена программа по предоставлению льготных микрозаймов малым технологическим компаниям (МТК) Саратовской области.

Размер займа одному заемщику составляет до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев под 7% годовых.

Финансовая поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Мера разработана с учетом необходимости достижения семикратного увеличения выручки МТК к 2030 году в сравнении с 2023 годом в соответствии с указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

"На федеральном и региональных уровнях создаются необходимые условия для роста и развития технологического сектора. Льготные микрозаймы от Фонда малые технологические компании области могут получить уже со 2 сентября текущего года. В настоящее время в реестр МТК включено порядка 20 предприятий Саратовской области, основными видами деятельности которых являются научные исследования и разработки, информационные технологии", - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.