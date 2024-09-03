Для технологических компаний региона запущена специальная программа финансовой поддержки

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Фондом микрокредитования Саратовской области разработана и запущена программа по предоставлению льготных микрозаймов малым технологическим компаниям (МТК) Саратовской области.Размер займа одному заемщику составляет до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев под 7% годовых.Финансовая поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Мера разработана с учетом необходимости достижения семикратного увеличения выручки МТК к 2030 году в сравнении с 2023 годом в соответствии с указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»."На федеральном и региональных уровнях создаются необходимые условия для роста и развития технологического сектора. Льготные микрозаймы от Фонда малые технологические компании области могут получить уже со 2 сентября текущего года. В настоящее время в реестр МТК включено порядка 20 предприятий Саратовской области, основными видами деятельности которых являются научные исследования и разработки, информационные технологии", - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.