В школах Ртищевского района для более 4,5 тысяч школьников прозвучал первый звонок нового учебного года

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Сегодня, 2 сентября, в Саратове и районах области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. От имени главы региона Романа Бусаргина поприветствовал учащихся средней общеобразовательной школы № 4 Ртищевского района министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов: «Не бойтесь мечтать, ставьте амбициозные цели и уверенно идите к ним. У вас все получится!».Во время своего визита в учебное учреждение глава ведомства оценил ход подготовки класса по обучению детей работе с беспилотными системами. Два кабинета "Лаборатория БАС" уже отремонтированы полностью в рамках программы, инициированной президентом России Владимировм Путиным. Посетил Александр Колоколов и школьный музей, обновленный в рамках региональной программы модернизации школьных музеев, утвержденной губернатором Романом Бусаргиным.Поздравил с началом нового учебного года министр информации и массовых коммуникаций первокурсников и студентов техникума, являющегося филиалом «Самарского государственного университета путей сообщения». Образовательная организация в г. Ртищево осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов-практиков, работников среднего звена для железной дороги, промышленных и строительных предприятий.