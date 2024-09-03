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По количеству компенсационного лесовосстановления Саратовская область занимает второе место в России

Новости
По количеству компенсационного лесовосстановления Саратовская область занимает второе место в России

Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства проработан вопрос по привлечению на территорию нашей области инвесторов из других регионов России, имеющих обязательства по компенсационному лесовосстановлению.

В текущем году эти работы запланированы в объеме 1,4 тысяч га, что в семь раз выше уровня прошлого года. В прошлом году это были 200 га. Весной по данному направлению высадили лес на площади 482 га, а осенью планируется засадить еще 915 га. По объему привлеченных на территорию региона «компенсационных» обязательств Саратовская область занимает второе место в России, первое у Иркутской области.

Такие цифры озвучил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Напомним, в 2024 году планируется увеличить лесной фонд региона на 4 тысячи гектаров. По инициативе главы региона Романа Бусаргина объемы лесовосстановления за последние несколько лет увеличились в 4 раза.

В рамках воспроизводства лесов в сентябре предстоит выполнить работы по содействию естественному возобновлению на площади 1 000 га. В ноябре предстоит провести посадку леса на площади более 1 500 га.

Наибольшие площади лесных культур в текущем году уже созданы в Вольском - 371 га, Лысогорском - 259,1 га, Красноармейском - 198 га, Екатериновском - 139,9 га, а также в Ртищевском - 94,1 га и Ровенском - 83,1 га районах области.

В проведении весенних лесокультурных работ участвовало 75 агрегатов, состоящих из колесных тракторов и навесных лесопосадочных машин, закупленных, в том числе в рамках национального проекта «Экология» регионального проекта «Сохранение лесов».

«В этом году по породному составу больше всего высажено сосны - 95%, акации белой – 3,2%; ясеня – 1,4 %, дуба – 0,3% от общего числа посадок», - рассказал министр.

Он также уточнил, что в этом году планируется заготовить порядка 20 тонн шишек сосны обыкновенной с последующей их переработкой в шишкосушилке Базарно-Карабулакского лесхоза.

Кроме того, губернатор Саратовской области предложил при высадке новых лесов делать памятные места, посвященные героям-участникам СВО.