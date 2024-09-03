Юбилей Саратовского областного учебно-методического центра отметили в стиле эпохи начала ХХ века

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Саратовский областной учебно-методический центр отметил 50-летие. В день торжества Дом Шмидта на ул. Волжской был открыт для посетителей. Экскурсоводы рассказывали историю особняка. Известный двор с гротом был оформлен в стиле эпохи начала ХХ века. Горожане танцевали под музыку духового оркестра. В залах Дома Шмидта юные артисты читали стихи, желающие могли маркерами разукрасить макеты Дома Шмидта, оставив свой след в истории Дома.Директор учебно-методического центра Татьяна Астафьева поблагодарила руководителей прошлых лет, ветеранов и сотрудников Центра. «В сотрудничестве идей и действий – главный девиз деятельности нашего Центра», — подчеркнула Татьяна Викторовна.Юбиляры отметили плодотворное сотрудничество с министерством культуры области, детскими школами искусств региона, областным колледжем искусств, Саратовским художественным училищем имени А.П. Боголюбова, Саратовской государственной консерваторией имени Л.В. Собинова, ведущими образовательными учреждениями культуры России. Отметили большой вклад прекрасных педагогов, деятелей культуры, заслуженных артистов, принимающих участие в мероприятиях центра.Завершили торжественную часть мероприятия слова руководителя учреждения: «Наш учебно-методический центр – это перекресток, на котором сошлись знания, опыт, творчество, молодость, мудрость. На этом перекрестке всегда многолюдно, а значит мы нужны современным педагогам и ученикам».