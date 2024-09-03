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Сумма на субсидии для предприятий Саратовской области выросла в 1,8 раза

Новости
Сумма на субсидии для предприятий Саратовской области выросла в 1,8 раза


Завтра, 3 сентября в Саратовской области стартует конкурсный отбор для промышленных предприятий на предоставление субсидии. Мера поддержки позволит компенсировать часть затрат на новое оборудование. В этом году между участниками планируется распределить 54 млн рублей бюджетных средств. Сумма в 1,8 раза превышает объем, выделенный в 2023 году (29,7 млн).

Прием заявлений в системе «Электронный бюджет» продлится по 13 сентября 2024 года. На поддержку смогут претендовать предприятия обрабатывающей промышленности, реализующие проекты модернизации или технического перевооружения для производства высокотехнологичной продукции.

«Данная субсидия – одна из форм государственного участия, призванного стимулировать предприятия к развитию производственных мощностей для выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. В этом году выделенная сумма практически удвоена. Со своей стороны будем следить, чтобы компании вели работу на результат. Каждый рубль бюджетных средств должен быть израсходован эффективно», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.