Ученые СГТУ создали термостатический манжет для обогрева труб и снижения риска аварий

просмотров: 217

Термостатический манжет для трубопроводов различных инженерных систем, баллонов с газом, емкостей с питьевой водой найдет применение в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Устройство предназначено для нагрева и поддержания температуры участков или элементов инженерных систем, а также для предотвращения аварийных ситуаций в коммунальных системах. На реализацию проекта был получен грант ректора университета.Автор проекта, ассистент кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ Дмитрий Яковлев отмечает, что в холодный сезон в системах ЖКХ возникают проблемы с работой систем при низких температурах окружающей среды. Температура жидкостей и газов в трубопроводах или сосудах падает, что может привести к выходу из строя коммунальных систем. Для поддержания требуемой температуры внутренней среды, предотвращения замерзания жидкостей в трубах и возникновения вакуума в сосудах с газовыми средами необходимо прогревать трубопроводы и баллоны.«В практике эксплуатации систем ЖКХ применяется нагрев трубопроводов или сосудов с помощью открытого огня или горячей воды. Мы же предлагаем использовать термостатический манжет, который является инновационным решением для эффективного и безопасного обогрева трубопроводов и цилиндрических поверхностей. Его универсальная конструкция позволяет адаптироваться к различным диаметрам за счет модульности элементов, что обеспечивает возможность создания необходимой поверхности нагрева», – рассказал ученый.В числе достоинств разработки - безопасность использования (низковольтные нагреватели минимизируют риски электрических травм и перегрева), портативность, поскольку возможность подключения к переносному источнику тока делает манжет удобным для использования в различных условиях, будь то в полевых условиях или на стационарных объектах. К тому же манжет компактен – он легко складывается и занимает минимум места, что упрощает его транспортировку и хранение, удобен в использовании – простота сборки и настройки позволяет быстро подготовить систему к работе без необходимости в специализированных инструментах.Устройство будет полезным для водоснабжения и отопительных систем зданий во время аварийных работ, чтобы предотвратить размораживание вводов. Манжет можно использовать для безаварийной эксплуатации систем надежного газоснабжения объектов, устранения ледяных и гидратных пробок на участках газопроводов. Кроме того, разработка будет актуальной для систем канализации в местах, где происходит сброс сточных вод.